Neue Hochzeit bei den Schumachers? Mick-Freundin Laila äußert sich zu Gerüchten um Verlobung

Zeigen sich in den sozialen Medien als ein Herz und eine Seele: Mick Schumacher (25) und Freundin Laila Hasanovic (23). © Bildmontage: Instagram/mickschumacher (Screenshot)

Seitdem Laila Anfang Juli ein Bild von ihrer linken Hand bei Instagram gepostet hat, halten sich die Spekulationen um eine neue Traumhochzeit im Hause Schumacher hartnäckig in den Schlagzeilen.

Schließlich präsentierte die 23-Jährige ihren Fans nicht nur ihre auf Hochglanz polierten Fingernägel, sondern auch einen funkelnden Ring.

Am Dienstag teilte die Freundin des Sohns von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) ein ähnliches Bild. Ihre linke Hand hält sie dabei über dem Schoß, am Handgelenk trägt sie eine Luxus-Uhr - und am Finger zwei Ringe!

Neue Spekulationen soll das Foto allerdings nicht entfachen! Denn Laila kommentiert das Bild mit den Worten: "and no it’s not an engagement ring u guyssss [deutsch: und nein, es ist kein Verlobungsring, Leute]"