"Hat der Formel 1 geschadet": Ex-Rivale packt über Michael Schumacher aus

Köln - Gemeinsam mit Ferrari gewann Michael Schumacher (57) fünf seiner insgesamt sieben Weltmeistertitel. Seine Zeit bei Mercedes war jedoch nicht von Erfolg geprägt, weshalb David Coulthard (55) "Schumis" Comeback im Silberpfeil kritisiert.

Von 2010 bis 2012 kehrte Michael Schumacher (57) für Mercedes in die Formel 1 zurück. Sein Comeback verlief allerdings erfolglos. (Archivfoto) © Diego Azubel/EPA/dpa

"Das hat der Formel 1 geschadet! Die Stimmung war negativ", macht der Schotte in der Mittwochsausgabe der "Sport Bild" klar.

Schumachers Mercedes-Gastspiel zwischen 2010 und 2012 gehört zu den erfolgloseren Comeback-Versuchen in der Königsklasse des Motorsports. In drei Jahren in Brackley konnte der Bruder von Ralf Schumacher (50) nicht einen einzigen Sieg einfahren.

Zudem sprang auch nur ein Podestplatz beim Großen Preis von Europa in Valencia heraus. Am Ende landete der heute 57-Jährige hinter Fernando Alonso (44) und Kimi Räikkönen (46) auf Rang drei.

"Das Auto war zu langsam und der Rennstall erst auf dem Weg zum Topteam", nimmt Coulthard seinen ehemaligen Rivalen allerdings auch in Schutz.

Ein einziges Mal sorgte "Schumi" sportlich für Aufsehen. Beim Großen Preis von Monaco fuhr er im letzten Qualifikationsabschnitt die schnellste Runde. Aufgrund einer Strafversetzung aus dem vorherigen Rennen musste Schumacher aber von Platz sechs starten.