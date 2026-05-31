31.05.2026 16:17 Arzt von Michael Schumacher bricht sein Schweigen: "Als ich mich über den Patienten beuge ..."

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Ski-Unfall von Michael Schumacher spricht jetzt sein Arzt über die dramatischen Minuten nach "Schumis" Einlieferung in Grenoble.

Von Maurice Hossinger

Méribel (Frankreich) - Der einschneidende Ski-Unfall von Michael Schumacher (57) lässt Beteiligte und Fans auch mehr als zwölf Jahre danach nicht los. Jetzt hat sich "Schumis" Chefarzt gemeldet, der die Formel-1-Legende unmittelbar nach seinem Sturz behandelt hat.

Stephan Chabardès (l.) und sein Team wurden nach der Einlieferung von Michael Schumacher von den Medien bombardiert. © IMAGO / Panoramic by PsnewZ Nachdem sich jüngst bereits Schumachers Hubschrauberpilot öffentlich gemeldet und über das dramatische Ereignis in den französischen Alpen gesprochen hatte, ist nun Professor Stephan Chabardès (59) an der Reihe. Auch ihn scheint der Unfall des siebenfachen Weltmeisters nicht loszulassen, wie er in der französischen Sportzeitung "L'Équipe" deutlich macht. Dabei war sein Arbeitstag an jenem 29. Dezember 2013 beinahe vorbei, als er plötzlich in die Notaufnahme gerufen wurde. Nur ein paar Minuten später sollte sich schließlich vieles für ihn ändern, erklärt er. Shania Geiss "Wi**ser": Geiss-Tochter wird gegenüber Papa Robert abfällig "Als ich mich über den Patienten beuge, der noch in seinem Skianzug steckt, erkenne ich Michael Schumacher. Da dachte ich: 'Oha, der Tag wird kompliziert.'"

Schumi-Professor erinnert sich an Trubel in der Klinik