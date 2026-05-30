Rettungspilot von Michael Schumacher klärt über dramatische Details auf

Méribel (Frankreich) - Mehr als zwölf Jahre nach dem dramatischen Ski-Unfall von Michael Schumacher (57) hat sich nun erstmals der Pilot des Hubschraubers gemeldet, der die Formel-1-Legende ins Krankenhaus geflogen hatte.

Innerhalb kürzester Zeit versammelten sich vor der Klinik in Grenbole mehrere Fans von Michael Schumacher. © David-Wolfgang Ebener/DPA/dpa

Etliche Weggefährten haben sich im Laufe der Jahre zu Wort gemeldet, um über ihre eigene Beziehung zu "Schumi" und darüber zu sprechen, wie es dem siebenmaligen Weltmeister mittlerweile gehe.

Jetzt hat sich Hubschrauberpilot Yannick Dainese geäußert, der am 29. Dezember 2013 im Einsatz war, um die Motorsportlegende auf schnellstem Wege nach Grenoble zu transportieren.

Im Interview mit der französischen Sportzeitung "L'Équipe" erklärt er, dass am Unfallort sowohl ein Rettungssanitäter als auch Arzt aus dem Helikopter gesprungen waren. "Der Rettungssanitäter sagte zu mir: 'Wir holen Schumacher'. Zuerst dachte ich, er macht Witze", schildert er die damalige Lage.

Erst der Einsatzleiter sorgte innerhalb von Sekundenbruchteilen für Klarheit.

"Aber als der Einsatzleiter uns befahl, unsere Mikrofone und GoPro-Kameras abzuschalten und Journalisten zu verbieten, uns zu begleiten, begriff ich, dass es stimmte."