Aus ganz privatem Grund: Schlagersängerin Michelle beendet ihre Karriere
Köln - Schlagersängerin Michelle (53) will einen Schlussstrich ziehen: Nach einer Tournee im nächsten Jahr gibt die 53-Jährige ihre Karriere auf, will der Bühne ein für alle Mal den Rücken kehren. Der Grund könnte schöner nicht sein.
Das verriet die "Wer Liebe lebt"-Interpretin in dieser Woche in einem RTL-Interview und hängt ihre Schlager-Karriere damit nach 34 Jahren an den Nagel - wobei sie sich im Vorfeld jedoch reichlich Gedanken zu ihrem Aus im Schlagerbusiness gemacht habe.
"So eine Entscheidung kommt nicht von heute auf morgen, die wächst ja in einem selbst", hatte Michelle betont. "Hals über Kopf" war der Entschluss demnach also keineswegs gefallen.
Was bleibt, ist ihre Musik, wie die 53-Jährige weiter ausführte. So blute ihr Herz angesichts der einschneidenden Entscheidung nicht.
Das liegt vermutlich auch am Grund, aus dem die Sängerin ihre Karriere beenden will. Michelle will sich nämlich nach ihrer Abschieds-Tournee so viel Zeit wie möglich für die Familie nehmen.
Schlagersängerin Michelle will bald ihren Eric Philippi heiraten
"Ich bin jetzt Oma, ich hab mein erstes Enkelkind und spüre jetzt einfach auch, wie wenig Zeit ich eigentlich für meine Kinder im Endeffekt hatte und wie viel Zeit ich mit anderen Menschen verbracht habe", zeigte sich die Schlagersängerin sehr reflektiert im Interview mit dem Kölner Sender.
Ihrem Enkelkind möchte Michelle daher deutlich mehr Zeit einräumen, weshalb es für hinsichtlich ihrer Entscheidung "kein Zurück" gebe.
Neben ihrem Enkelchen steht für die 53-Jährige aber noch jemand anderes ganz oben auf der Prioritätenliste: ihr Partner Eric Philippi (28). Das Paar ist bereits verlobt und nun sollen bald auch endlich die Hochzeitsglocken läuten.
Wann die beiden, die seit rund zwei Jahren liiert sind, vor den Traualtar treten wollen, behielt das Schlagersternchen allerdings für sich.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa