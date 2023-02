Zum Spottpreis: Mickie Krause verkauft seinen "Porsche"

Mickie Krause (52) verkauft seinen "Porsche", der eigentlich ein Opel ist. © imago/Horst Galuschka

Der Musiker postete in dieser Woche auf Facebook, dass er seinen "Porsche Zafira" loswerden wolle - "schweren Herzens" natürlich. Denn nach 20 Jahren hätte er so einiges mit Auto erlebt. "Wenn er [das Auto, Anm. d. Red.] sprechen könnte, dann hätte er viel zu erzählen!", schrieb Krause an sein Posting.

Allerdings muss der langjährige Mallorca-Profi ein Geständnis einschieben: Der Opel hat nämlich keinen TÜV mehr "und schafft es aktuell nicht über 3000 Umdrehungen".

Der Schlagerstar versucht die Situation schönzureden: Der Siebensitzer sei das perfekte Anfängerauto.

Allerdings hat das Auto ein größeres Fassungsvermögen als offiziell angegeben, wie Mickie Krause berichtet: "Es passen bis zu 12 Personen in die Karre", erklärte er.

Gefahren ist der "Nur noch Schuhe an"-Interpret damit 100.000 Kilometer in den vergangenen 20 Jahren. Deshalb habe der silberfarbene Stadtflitzer "100 Jahre Garantie im Senegal, aber nicht bei mir".

600 Euro rief er dafür auf - und legte einen besonderen Kaufanreiz obendrauf.