Billy Ray Cyrus rastet aus – Und bezeichnet Tochter Miley als "Teufel" und "H***"

"Das wäre alles nicht passiert, wenn du nur deine verdammte Klappe gehalten hättest. Sieh dir an, was du angerichtet hast [...] Du hast es versaut, f*** dich", brüllt er wütend. Und weiter: "Hier geht es nicht um nichts, hier geht es darum, dass du ein egoistisches, verdammtes Mistst*** bist!"

Kurz nach den Trennungs-News offenbarte die 37-Jährige bereits, dass sie in ihrer Ehe verbal, emotional und psychisch misshandelt worden war. Zuvor hatte auch schon seine Exfrau, Tish Cyrus (57), im Podcast "Call Her Daddy" verraten, dass sie sich von Billy Ray oft alleingelassen und nicht respektiert gefühlt habe.

Wurde Miley Cyrus (31) zur Zielscheibe der Wut ihres Vaters? © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

In einem weiteren Audio-Ausschnitt hört man Billy Ray von sich in der dritten Person sprechen, bevor er ein Familienmitglied als "Teufel" und "H***" bezeichnet. Während in der Aufnahme nicht ganz ersichtlich wird, an wen er diese harten Worte richtet – er nennt keinen Namen –, ist das Ziel seiner Schimpftirade laut DailyMail Tochter Miley.

Sie hatte sich nach der Scheidung ihrer Eltern öffentlich auf die Seite ihrer Mutter gestellt, hatte Tishs Hochzeit besucht, die von Billy Ray dagegen angeblich geschwänzt.

Ist dies nun ein erbärmlicher Versuch des 62-Jährigen, sich an seiner eigenen Tochter zu rächen?

Auf Instagram hat Billy Ray Cyrus bereits ein Statement zu der Audio veröffentlicht, gab an, mit seinem Verstand am Ende gewesen zu sein. Mit seinen Worten schien er sich allerdings ausschließlich an Firerose – die er wütend als Betrügerin betitelte – zu wenden: "Wir sehen uns vor Gericht."