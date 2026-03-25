"Hannah Montana"-Special war eigentlich gar nicht geplant - doch Miley Cyrus trickste Disney aus

USA - Am Dienstag begeisterte Miley Cyrus (33) eine komplette Generation: Die Spezial-Doku zum 20-jährigen Jubiläum von " Hannah Montana " ist erschienen - und das, obwohl diese ursprünglich gar nicht geplant gewesen war!

Miley Cyrus (33) veröffentlichte ein rund einstündiges Special zum 20-jährigen Jubiläum von "Hannah Montana". © VALERIE MACON / AFP

Wie die Sängerin in der auf Disney+ veröffentlichten Doku verriet, begann sie, das von ihr getaufte "Hannahversary" - abgeleitet vom Namen der Kultfigur und dem englischen Wort "Anniversary" (Jubiläum) - zu promoten, ohne dass es je konkrete Pläne dafür gegeben hatte!

In einem Interview erklärte die "Best of Both Worlds"-Sängerin, wie es nun doch dazu gekommen war: "Okay, also ich habe eine Menge von Dolly (Parton) gelernt, und sie brachte mir bei - was ich sehr liebe - Promote etwas, bevor es überhaupt passiert, denn dann können sie nicht 'Nein' sagen!"

Dolly Parton (80) und Cyrus verbindet eine jahrelange enge Beziehung, außerdem ist die 33-Jährige die Patentochter der Country-Sängerin.

Kurz nach diesem Rat begann Cyrus bereits im vergangenen Jahr, das Jubiläums-Special öffentlich anzukündigen, obwohl es noch gar nicht existierte. Wenig später habe ihr Team sie kontaktiert und immer wieder nachgefragt: "Was ist dieses Hannahversary?"

Ihre einzige Antwort: Es existiere noch nicht - aber sie wolle es unbedingt. Wenn es ihr gelinge, auch die Fans dafür zu begeistern und zeigen könne, dass sie es ebenfalls wollten, könnte es klappen. Genau so kam es schließlich auch!