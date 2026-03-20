Miley Cyrus packt aus: Haben ihre Eltern sie für Ruhm und Geld ausgenutzt?
USA - Kurz vor dem 20-jährigen Jubiläum von "Hannah Montana" öffnete sich Miley Cyrus (33) und widerlegte jahrelange Gerüchte: Ihre Eltern waren nie auf ihr Geld oder ihren Ruhm angewiesen!
In einem Interview mit Variety blickte die "Flowers"-Sängerin auf ihre Zeit als Miley Stewart alias Hannah Montana zurück und erzählte, wie die Rolle das Leben ihrer Familie geprägt hatte.
Dabei stellte sie klar, dass ihre Eltern, Billy Ray Cyrus (64), der auch ihren Vater in der Serie gespielt hatte, und Tish Cyrus (58), niemals ihren Ruhm gebraucht hatten, um zu überleben oder finanziell stabil zu sein.
"Meine Eltern brauchten es nicht, dass ich berühmt wurde, um zu überleben oder stabil zu sein. Was bei vielen dieser Kinder passiert, ist, dass ihre Eltern es mehr wollen als sie selbst oder die Kinder für das gesamte Familieneinkommen verantwortlich werden. Das war nie meine Aufgabe. Jeder Cent, den ich jemals verdient habe, ging auf mein eigenes Bankkonto, weil meine Eltern vernünftig waren", so die 33-Jährige.
Sie erklärte weiter, dass sie während der Zeit als Hannah Montana eng mit ihrem Vater zusammengearbeitet habe. Er sei jeden einzelnen Tag am Set gewesen – wäre seiner Tochter etwas zugestoßen, hätte er es direkt mitbekommen.
Miley Cyrus wurde ursprünglich als Hannah Montana abgelehnt
Wenig später offenbarte sie der Zeitung zudem, wie sie zu der Hauptrolle in der Disney-Channel-Serie gekommen war. Denn eigentlich war sie zunächst in der ersten Runde des Castings abgelehnt worden, da der Sender in eine andere Richtung gehen wollte.
Ein Jahr später erhielt sie jedoch eine Einladung in die US-Stadt Los Angeles und wurde schließlich ausgewählt. Cyrus erzählte, dass einer der Besetzungschefs einen kleinen Schwarm auf ihren Vater gehabt habe und zunächst traurig gewesen sei, dass er "zu teuer" gewesen wäre.
Doch ihre Mutter nutzte die Chance, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können, und organisierte schließlich ein Vorsprechen für Billy Ray.
Ein Problem gab es dennoch: Er sei zu nett gewesen und habe anderen Männern Mut gemacht, sich ebenfalls für die Rolle zu bewerben!
Special zum 20-jährigen Jubiläum von "Hannah Montana" bald zu sehen
"Er ging auf den Parkplatz, schnappte sich andere Väter, brachte sie zu Disney und sagte: 'Ihr solltet diesen Typen einstellen! Er ist ein großartiger Schauspieler!'", erinnerte sich Miley.
Sie fügte lachend hinzu: "Meine Mutter stand hinter ihm, drückte ihm in den Rücken und sagte: 'Halt den Mund! Wir brauchen dich, damit du die Rolle bekommst, damit wir alle hierherziehen können!'"
Die 33-Jährige betonte außerdem, dass es nach all den anderen Vätern so offensichtlich gewesen sei, dass man die Art von Verbindung, die sie gehabt hätten, nicht vortäuschen konnte.
Wer nun Lust auf ein bisschen Nostalgie hat, muss nicht mehr lange warten: Das Special zum 20-jährigen Jubiläum von "Hannah Montana" ist ab dem 24. März auf Disney+ zu sehen.
Titelfoto: Richard Shotwell/Invision/dpa