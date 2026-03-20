Miley Cyrus packt aus: Haben ihre Eltern sie für Ruhm und Geld ausgenutzt?

Kurz vor dem Jubiläum von "Hannah Montana" öffnete sich Miley Cyrus und widerlegte Gerüchte: Ihre Eltern waren nie auf ihr Geld oder ihren Ruhm angewiesen.

Von Janina Rößler

USA - Kurz vor dem 20-jährigen Jubiläum von "Hannah Montana" öffnete sich Miley Cyrus (33) und widerlegte jahrelange Gerüchte: Ihre Eltern waren nie auf ihr Geld oder ihren Ruhm angewiesen!

Miley Cyrus (33) stellt klar: Ihre Eltern haben sie nie für Ruhm und Reichtum ausgenutzt. © Richard Shotwell/Invision/dpa In einem Interview mit Variety blickte die "Flowers"-Sängerin auf ihre Zeit als Miley Stewart alias Hannah Montana zurück und erzählte, wie die Rolle das Leben ihrer Familie geprägt hatte. Dabei stellte sie klar, dass ihre Eltern, Billy Ray Cyrus (64), der auch ihren Vater in der Serie gespielt hatte, und Tish Cyrus (58), niemals ihren Ruhm gebraucht hatten, um zu überleben oder finanziell stabil zu sein. "Meine Eltern brauchten es nicht, dass ich berühmt wurde, um zu überleben oder stabil zu sein. Was bei vielen dieser Kinder passiert, ist, dass ihre Eltern es mehr wollen als sie selbst oder die Kinder für das gesamte Familieneinkommen verantwortlich werden. Das war nie meine Aufgabe. Jeder Cent, den ich jemals verdient habe, ging auf mein eigenes Bankkonto, weil meine Eltern vernünftig waren", so die 33-Jährige. Miley Cyrus Darum will Miley Cyrus nicht mehr auf Tour gehen Sie erklärte weiter, dass sie während der Zeit als Hannah Montana eng mit ihrem Vater zusammengearbeitet habe. Er sei jeden einzelnen Tag am Set gewesen – wäre seiner Tochter etwas zugestoßen, hätte er es direkt mitbekommen.

Miley Cyrus wurde ursprünglich als Hannah Montana abgelehnt

Tish Cyrus (58, l.) sah Miley Cyrus’ Rolle als Hannah Montana als Chance, mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können. © PRESLEY ANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Wenig später offenbarte sie der Zeitung zudem, wie sie zu der Hauptrolle in der Disney-Channel-Serie gekommen war. Denn eigentlich war sie zunächst in der ersten Runde des Castings abgelehnt worden, da der Sender in eine andere Richtung gehen wollte. Ein Jahr später erhielt sie jedoch eine Einladung in die US-Stadt Los Angeles und wurde schließlich ausgewählt. Cyrus erzählte, dass einer der Besetzungschefs einen kleinen Schwarm auf ihren Vater gehabt habe und zunächst traurig gewesen sei, dass er "zu teuer" gewesen wäre. Doch ihre Mutter nutzte die Chance, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können, und organisierte schließlich ein Vorsprechen für Billy Ray. Miley Cyrus "Immer noch das, was ich will?" - Miley Cyrus spricht offen über mögliches Karriere-Aus Ein Problem gab es dennoch: Er sei zu nett gewesen und habe anderen Männern Mut gemacht, sich ebenfalls für die Rolle zu bewerben!

Special zum 20-jährigen Jubiläum von "Hannah Montana" bald zu sehen