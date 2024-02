Miley Cyrus begeistert bei den Grammys in durchsichtigem Kleid und ohne Unterwäsche!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Was für ein Anblick! Nicht nur lieferte Miley Cyrus (31) bei der 66. Grammy-Verleihung eine grandiose Live-Performance ihres Songs "Flowers" ab, nachdem sie mit diesem den Award für die Aufnahme des Jahres einheimsen durfte. Auch mit ihren insgesamt fünf Outfits raubte sie den ein oder anderen Atem.

Ein Hauch von Nichts: Miley Cyrus (31) trug auf dem roten Teppich ausschließlich Sicherheitsnadeln! © Robyn Beck / AFP

So trat die 31-Jährige am gestrigen Sonntag in einem Kleid auf den roten Teppich, das den Herzschlag vieler Zuschauer für einige Momente ausgesetzt haben dürfte. Ihr Körper wurde nämlich von nichts weiter als unzähligen goldenen Sicherheitsnadeln bedeckt.

Das luftige und durchaus durchsichtige Kleid bedeckte kaum einen Zentimeter ihrer Haut, einzig ihre intimsten Stellen blieben hinter dem Metall verborgen.

Zu dem goldenen Hauch von Nichts kombinierte die Musikerin ein Paar gelb-funkelnde High Heels, ihre Haare hatte sie in einer wilden Mähne auftoupiert.

Auch ihre zahlreichen Tattoos verliehen dem Outfit das gewisse Extra.