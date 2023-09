"Sie ist zurück!" Miley Cyrus begeistert mit neuer alter Frisur

So wie im März diesen Jahres sieht Miley Cyrus (30) nicht mehr aus! © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Diesen neuen-alten Look präsentierte die "Used To be Young"-Sängerin am Sonntag scheinbar ganz nebenbei, während sie dem Designer Sabato De Sarno (40) für seine erste Gucci-Kollektion gratulierte.

"Dein umwerfendes Herz war in jedem Stich zu sehen. Ich liebe dich und bin so stolz", schrieb sie zu insgesamt drei Bildern, auf denen sie eine knallrote Tasche in den Händen hält. Ihr Blick ist ernst, während sie in die Kamera sieht und das Schmuckstück gekonnt in Szene setzt.

Dennoch lag der Fokus ihrer mehr als 214 Millionen Follower nicht etwa auf dem farbigen Design ihres Freundes - sondern einzig und allein auf ihrer neuen Frisur, die vor allem ihre alteingesessenen Fans voller Nostalgie zurück ließ.

So waren ihre Haare nicht mehr blond mit vereinzelten braunen Strähnen - stattdessen erstrahlte Miley ganz in brünett.

"Sie ist zurück", schrieb einer ihrer Follower in einem Kommentar, ein anderer: "Ich habe ihre braunen Haare so vermisst!"