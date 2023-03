Zu kontrovers: Miley Cyrus' und Dolly Partons Duett "Rainbowland" an Grundschule verboten!

"Meine Erstklässler waren so aufgeregt, Rainbowland für unser Frühlingskonzert zu singen, aber unsere Verwaltung hat ein Veto eingelegt. Wann wird es enden?", twitterte sie. Auch der Song "Rainbow Connection" (dt. Regenbogenverbindung) aus dem Muppet-Film wurde kurzzeitig verboten. Weil allerdings so viele Eltern ihren Unmut gegen die Entscheidung zum Ausdruck brachten, nahm man das Verbot wieder zurück.

Hinter diesen extremen Regelungen steht vor allem die Schulbehörde des Staates Wisconsin. Laut Sarah Schindler sollen auch nicht nur Eltern derartige Entscheidungen hinterfragen.

"Aufgrund dieser extremen Richtlinien, die unsere Schulbehörde in den letzten ein oder zwei Jahren eingeführt hat, scheint es, als würden Verwaltung, Schulleiter und Lehrer jetzt anfangen, alle ihre Entscheidungen zu hinterfragen", so die besorgte Mutter.

Gegenüber dem US-Magazin "Insider" äußerte sich der Schulbezirksleiter James Sebert und sagte, dass die Schulleitung "feststellte, dass das Lied gemäß der Richtlinien als kontrovers angesehen werden könnte".

"Rainbowland" von Dolly Parton und Miley Cyrus beinhaltet unter anderem folgende Zeilen: "Leben in einem Regenbogenland. Wo du und ich Hand in Hand gehen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das in Ordnung ist. All der Schmerz und der Hass, der hier vor sich geht. Wir sind Regenbögen, ich und du. Jede Farbe, jeder Farbton. [...] Gemeinsam können wir anfangen, in einem Regenbogenland zu leben."