Millionen-Villa von Cara Delevingne bei Großbrand zerstört, dann geschieht ein Wunder!

Los Angeles (USA) - Cara Delevingnes Supervilla in Los Angeles wurde bei einem Großbrand komplett zerstört, während die britische Schauspielerin in London eine Theateraufführung feierte.

Cara Delevingne (31) hielt sich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause auf. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Das luxuriöse Haus (Wert: sieben Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 6,5 Millionen Euro) der 31-Jährigen wurde zerstört, nachdem am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen war und das Anwesen in Schutt und Asche legte, berichtet Daily Mail.

Glück im Unglück: Das Supermodel war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause. Delevingne hält sich derzeit in Großbritannien auf, wo sie als Sally Bowles im Stück "Cabaret" auf der Bühne des Londoner West End Theater steht.

Doch ihre größte Sorge galt ihren beiden Katzen! Die gefeierte Künstlerin befürchtete, das die Stubentiger in den Flammen ums Leben gekommen sein könnten. Dann kam die Entwarnung!

Noch am Freitag bestätigte sie in ihrer Insta-Story, dass ihre Haustiere von der Feuerwehr gerettet worden seien: "Sie leben!! Vielen Dank an die Feuerwehrleute."

Zuvor hatte Cara Delevingne noch ein Bild der beiden Tiere geteilt und dazu geschrieben: "Mein Herz ist heute gebrochen. Ich kann es nicht glauben. Das Leben kann sich im Handumdrehen ändern. Schätzt also, was Ihr habt."