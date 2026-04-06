"Mir wurde richtig schlecht": Gigi Hadid bricht ihr Schweigen über die Epstein-Akten

USA - Vor wenigen Monaten wurden die Akten rund um den Fall Jeffrey Epstein (†66) veröffentlicht – darunter tauchte auch der Name des Models Gigi Hadid (30) auf. Nun äußerte sich die 30-Jährige erstmals dazu.

Gigi Hadid (30) wurde namentlich in den Epstein-Akten erwähnt und äußerte sich nun erstmals dazu. © Rajanish Kakade/AP

In einem inzwischen gelöschten Instagram-Kommentar antwortete sie einem Fan, der sie auf die Epstein-Akten angesprochen hatte.

Laut Page Six schrieb das Model: "Mir wurde richtig schlecht dabei. Es ist schrecklich, jemanden, den man nie getroffen hat, so über sich sprechen zu hören. Besonders in diesem Zusammenhang."

Sie betonte, dass sie dem "Monster" selbst nie begegnet sei. Hadid ging davon aus, dass ihr Name in den Akten auftauchte, weil Epstein "versuchte, die Karrieren von Menschen zu kontrollieren, um seine Opfer zu manipulieren".

Die 30-Jährige hatte anfangs kein Statement dazu abgegeben, da sie den Geschichten der echten Opfer nicht die Aufmerksamkeit wegnehmen wollte.