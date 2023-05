Mit 65 Jahren! Sharon Stone posiert im sexy Bikini, ihre Fans flippen aus

Los Angeles - Wow, was für ein Anblick! Auch im gehobenen Alter von 65 Jahren macht Hollywood-Legende Sharon Stone immer noch eine Top-Figur, wie sie nun mal wieder mit einem Bikini-Schnappschuss auf Instagram verdeutlicht.

Auf dem roten Teppich trägt Sharon Stone (65) gerne schicke Outfits, auf Instagram zeigt sie sich auch mal nur im knappen Bikini. © Michael Tran/AFP

Die 65-Jährige hat am gestrigen Mittwoch einen neuen Post auf ihrem Insta-Kanal veröffentlicht, der es in sich hat: Darauf posiert die Blondine im Wohnzimmer ihrer Villa, und zwar in einem ausgesprochen knappen Outfit.

Neben einer Sonnenbrille auf der Nase trägt sie lediglich einen Bikini mit grün-schwarzem Tiger-Muster! Dabei sieht man dem fitten Körper der Schauspielerin ihr Alter auf keinen Fall an.

Im Hintergrund sieht man zwar auch noch ein riesiges Marilyn-Monroe-Bild an der Wand hängen sowie Sharons süße Französische Bulldogge Bandit auf dem Sofa liegen, aber das Hauptaugenmerk liegt ganz eindeutig auf der "Basic Instinct"-Darstellerin.

Und dass sie fantastisch aussieht, finden wohl auch die mehr als 221.000 Fans, die dem Bild nach gerade einmal 17 Stunden schon ein Like gegeben haben. Auch zahlreiche Promis haben unter dem Post bereits ihre Begeisterung zum Ausdruck gebracht.