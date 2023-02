Sharon Stone in Tränen: Hollywood-Star trauert um ihren kleinen Bruder

In ihrem Instagram-Video spricht die Hollywood-Darstellerin (bekannt aus Filmen wie "Basic Instinct" und "Casino") von einer "Zeit der unermesslichen Trauer".

Besonders schwer wiegt das Ableben des 57-Jährigen, da es erst vor anderthalb Jahren schon einmal einen tragischen Todesfall in der Familie gegeben hat: Damals verstarb River, der jüngste Sohn von Patrick, im Alter von nur elf Monaten an Organversagen.

Unter Tränen vermeldet die 64-Jährige in ihrem Instagram-Post vom heutigen Dienstag die traurige Neuigkeit: "Hiermit bestätige ich, dass wir meinen Bruder verloren haben, Patrick Joseph Stone." Er sei am Sonntag an einem Herzinfarkt gestorben.

Patrick Joseph Stone wurde 57 Jahre alt. © instagram.com/sharonstone

Außerdem bedankte sich die Schauspielerin "für all die Liebe und die Unterstützung", die sie und ihre Familie derzeit zugesendet bekämen. "Wir haben einige gigantische Verluste in den letzten Jahren erlitten", so die 64-Jährige. Deshalb wünsche sie sich nun, dass alle einfach weiterhin freundlich zueinander sind.

Die Witwe des Verstorbenen, Tasha Stone, äußerte sich ebenfalls zu dem Tod von Patrick. Laut dem "People"-Magazin veröffentlichte sie am Sonntag eine Nachricht mit den Worten: "Mein Herz fühlt sich an, als wäre es aus meiner Brust gerissen worden. Patrick ist um 3.30 Uhr morgens zu unserem süßen River gegangen."

Sie wisse gar nicht, was sie sonst noch sagen solle, außer: "Er war meine Welt."

"Ich wusste vom ersten Tag an, dass ich ihn heiraten würde. Ich habe direkt eine Verbindung zu ihm gespürt und 20 Jahre lang machten wir uns dann gegenseitig wahnsinnig, aber wir liebten uns auch so sehr", so Tasha Stone.