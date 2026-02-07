Mitten im Familienstreit: Bekommen Brooklyn Beckham und seine Nicola jetzt ein Baby?

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Die Lage zwischen Brooklyn Peltz Beckham (26) und seiner Familie ist bereits seit Jahren angespannt. Vor zweieinhalb Wochen eskalierte die Situation schließlich, als der 26-Jährige öffentlich gegen seine Eltern schoss. Trotz der suboptimalen Situation scheint der Sprössling von David Beckham (50) nun über die eigene Familienplanung nachzudenken.

Brooklyn (26) und Nicola Peltz Beckham (31) sind sich in Sachen Familienplanung einig. © Screenshot/Instagram/@nicolaannepeltzbeckham

Wie ein Freund von Brooklyn und seiner Ehefrau Nicola Peltz Beckham (31) gegenüber dem Boulevardblatt The Sun berichtete, sollen die beiden aktuell intensive Gespräche darüber führen, ein Kind aufzuziehen, das biologisch nicht mit den beiden verwandt ist.

"In dieser Frage sind sich Nicola und Brooklyn völlig einig", fügte der Insider hinzu. "Beide wünschen sich eine ganze Schar an Kindern, von denen mindestens eines adoptiert sein soll."

Die beiden würden wissen, mit wie vielen Privilegien sie aufgewachsen sind und "möchten unbedingt etwas zurückgeben, indem sie einem benachteiligten Baby oder Kind das bestmögliche Leben bieten".

Zuletzt hatte Nicola für eine Filmrolle noch deutlich an Körpergewicht verloren. "Ein Kind zu bekommen, das biologisch gesehen ihr eigenes ist, scheint derzeit also ausgeschlossen zu sein", so die Quelle weiter. Könnte es somit schon bald Nachwuchs bei dem jungen Ehepaar geben?