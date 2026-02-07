Mitten im Familienstreit: Wollen Brooklyn Beckham und seine Nicola jetzt ein Baby?
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Die Lage zwischen Brooklyn Peltz Beckham (26) und seiner Familie ist bereits seit Jahren angespannt. Vor zweieinhalb Wochen eskalierte die Situation schließlich, als der 26-Jährige öffentlich gegen seine Eltern schoss. Trotz der suboptimalen Situation scheint der Sprössling von David Beckham (50) nun über die eigene Familienplanung nachzudenken.
Wie ein Freund von Brooklyn und seiner Ehefrau Nicola Peltz Beckham (31) gegenüber dem Boulevardblatt The Sun berichtete, sollen die beiden aktuell intensive Gespräche darüber führen, ein Kind aufzuziehen, das biologisch nicht mit den beiden verwandt ist.
"In dieser Frage sind sich Nicola und Brooklyn völlig einig", fügte der Insider hinzu. "Beide wünschen sich eine ganze Schar an Kindern, von denen mindestens eines adoptiert sein soll."
Die beiden würden wissen, mit wie vielen Privilegien sie aufgewachsen sind und "möchten unbedingt etwas zurückgeben, indem sie einem benachteiligten Baby oder Kind das bestmögliche Leben bieten".
Zuletzt hatte Nicola für eine Filmrolle noch deutlich an Körpergewicht verloren. "Ein Kind zu bekommen, das biologisch gesehen ihr eigenes ist, scheint derzeit also ausgeschlossen zu sein", so die Quelle weiter. Könnte es somit schon bald Nachwuchs bei dem jungen Ehepaar geben?
Schwerer Schlag für David und Victoria Beckham?
Besonders den ehemaligen Fußballstar und die Musikerin, Victoria Beckham (51), dürften die Nachrichten rund um ein potenzielles Enkelkind schwer treffen. Schließlich haben sie seit mehr als acht Monaten nichts mehr von ihrem ältesten Sohn gehört.
Die beiden sind "sehr familienorientiert und lieben die Vorstellung, Großeltern zu werden", führte der Insider weiter aus. Kein Wunder also, dass es ihnen schrecklich wehtun dürfte, keine Rolle im Leben ihres Enkels spielen zu dürfen.
"Die Vorstellung, erst auf Instagram etwas über ein adoptiertes Baby zu lesen, ist für die zwei unerträglich, aber leider eine sehr reale Möglichkeit."
Ende Januar hatte Brooklyn mit gleich mehreren Instagram-Storys für eine Schlagzeile nach der anderen gesorgt. Darin beschuldigte er seine Eltern, die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau von Anfang an sabotiert zu haben.
Titelfoto: Bildmontage: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Instagram/Screenshot/nicolaannepeltzbeckham