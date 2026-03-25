Model deckt Identitäten von Straftätern auf: Müsste AfD-Chefin Alice Weidel eigene Wähler abschieben?

Hamburg - Felix Nieder (32) wurde im Zusammenhang mit einer Aussage zu AfD-Chefin Alice Weidel Opfer von unzähligen Hasskommentaren. Hundert davon brachte er zur Anzeige. Mit Erfolg. Vier Personen konnte eine Straftat nachgewiesen werden. Die Betroffenen müssen ein Bußgeld bezahlen. Inzwischen kennt der Buchautor die Klarnamen der Täter. Was ihn dabei besonders überraschte, erklärte er im exklusiven TAG24-Interview.

Model und Autor Felix Nieder (32) erklärte im TAG24-Interview was ihn bei der Aufdeckung der Identitäten hinter den Hasskommentaren gegen ihn besonders überraschte. © Alice Nägle/TAG24

Alles hatte damit begonnen, dass sich Nieder öffentlich kritisch zu Weidel äußerte. Der Elmshorner warf der Politikerin "Doppelmoral" vor. Ihre Haltung bezeichnete er zudem als "diskriminierend." Dafür erntete er Hass.

"Es war ein komisches Gefühl, die Klarnamen zu sehen. Zu sehen, wer wirklich der Täter war", stieg der Elmshorner in das Gespräch ein.

Dadurch habe er aber eine wichtige Erkenntnis gewonnen, so Nieder weiter. "Ich konnte nachzuvollziehen: Aus welcher Ecke kommt das?Was für Personen sind das? Wie kann ich einschätzen, welche Personengruppen mir da vielleicht schaden wollten?"

Dabei habe sich ein ganz klares Bild ergeben, berichtet das Model. "Alle Namen waren deutsche Namen. Alle Namen waren männlich." Der Norddeutsche ist sich außerdem sicher: "Wahrscheinlich sind das auch Männer, die Sympathisanten von der AfD sind."

Gerade im Kontext der Migrationspolitik der AfD – die sich laut eigenen Angaben für "Remigration" und Einbürgerungen nur noch bei "bester Integrationsleistung" nach frühestens zehn Jahren ausspricht – sei das für den 32-Jährigen mehr als bezeichnend.

"Das ist Ironie, [...]. Denn: Wir sprechen von Integration und dann sind es aber deutsche, weiße CIS-Männer, die im Internet so agieren", betonte Nieder mit Blick auf die Ideen der Partei. Aus seiner Sicht müsse man aufhören zu pauschalisieren und die Probleme da suchen, wo sie sind.

"Was ich nicht toleriere, ist, dass hier ebenso keine Integration stattfindet. Wenn man dann doch deutsch sein möchte, dann bitte nach den Gesetzen von Deutschland und das bedeutet ohne Straftaten."