Pop-Ikone kämpft um Leben: Bonnie Tyler erleidet Herzstillstand

Faro (Portugal) - Die Sorge um Sängerin Bonnie Tyler (74) wächst! Die Pop-Legende, die nach einem Darmdurchbruch notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt werden musste, soll nun einen Herzstillstand erlitten haben.

Sängerin Bonnie Tyler (74) erlitt im Krankenhaus in Faro einen Herzstillstand. © JOHN MACDOUGALL / AFP

Schon in den vergangenen Tagen hatte ein Sprecher der Sängerin auf Facebook bestätigt, dass Tyler ins künstliche Koma versetzt wurde, um ihre Genesung zu unterstützen. Doch noch immer scheint die 74-Jährigeum ihr Leben zu kämpfen.

Wie "Mirror" berichtet, hätten Ärzte des Krankenhauses in Faro versucht, die "Total Eclipse of the Heart"-Interpretin aus dem künstlichen Koma zu holen.

Dabei soll sie einen Herzstillstand erlitten haben. Das Team konnte Tyler jedoch erfolgreich wiederbeleben. Eine offizielle Bestätigung ihres Managements steht allerdings noch aus.

Die Pop-Ikone wird nun auf der Intensivstation weiterhin im künstlichen Koma verbleiben, berichtet "Mirror" weiter.