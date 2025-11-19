Model für mehr Feminismus: Toxische Männlichkeit verursacht Kriege

Felix Nieder ist der klaren Meinung: "Gerade Männer brauchen Feminismus!". Wieso und was das mit seiner eigenen Geschichte zu tun hat, verriet er TAG24.

Von Alice Nägle

Hamburg - Model und Autor Felix Nieder (32) weiß, wie es ist, sich der "toxischen Männlichkeit" zu beugen, nur um dazuzugehören. Um dem gesellschaftlichen Bild eines Mannes zu entsprechen, das seit Jahrhunderten mehr oder weniger als "das Einzige" angesehen wird. Mit TAG24 sprach er über Feminismus und wieso Männer diesen aus seiner Sicht brauchen.

Model und Autor Felix Nieder (32) ist klar der Meinung: "Gerade Männer brauchen Feminismus!" © privat "Ich muss stark sein, ich darf nicht weinen, ich darf keine Gefühle zeigen, muss ehrgeizig und der Beste sein", werde leider noch immer häufig Jungs im frühen Kindesalter beigebracht, kritisiert Nieder. "Hauptsache keine Schwäche zeigen." Wohin das führt, merke man schnell, wenn man auf die Geschichte, die Wirtschaft oder sogar die aktuelle politische Entwicklung blickt. "In Führungspositionen - egal ob das ein Chef oder sogar ein Staatsoberhaupt ist - befinden sich wahnsinnig viele weiße CIS-Männer, die aus tiefer, männlicher Energie handeln", analysiert das Genderfluid-Model im Gespräch mit TAG24. "Schnell wird dann Führung mit Macht und Kontrolle verwechselt. Und letztlich entstehen genau dadurch Kriege." Auch aufgrund seiner eigenen Lebensgeschichte beschäftigt sich der Autor schon länger mit dem Thema Feminismus und Generationskonflikten. Zum internationalen Männertag am Mittwoch richtet er eine besondere Message an alle Gleichgesinnten. "Gerade Männer brauchen Feminismus! [...] Sie handeln nicht aus Bedacht, mit Emotionen, aus Empathie - alles, was Frauen eben tun würden."

Felix Nieder fordert Männer auf, Muster und Privilegien zu hinterfragen