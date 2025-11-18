Ina Müller gesteht: Nach diesen Interviews möchte sie sich "fast übergeben"

Hamburg - Am Montag war Ina Müller (60) zu Gast bei "DAS! Rote Sofa". Bettina Tietjen (65) vertraute die Sängerin an, was ihr bei Interviews besonders Probleme bereitet.

Ina Müller (60) singt über intime Dinge, möchte in Interviews mit Fremden aber nicht darüber sprechen. © Georg Wendt/dpa

In dem Talk offenbarte Müller etwas, das man von ihr so gar nicht erwartet hätte.

Es sei lustig, dass es für sie kein Problem sei, einen Song über einen neuen Freund zu machen, der jetzt in ihrem Nachttisch wohne. "Also dass ich einen Song mache über einen Dildo", brachte sie es auf den Punkt.

Sie könne generell über intime Dinge singen und auf der Bühne darüber reden. "Aber wenn ich mit Menschen, die ich nicht kenne, im Interview sitze und mit denen darüber reden muss, [...] dann ist es mir so unangenehm, dass ich mich nach einer Stunde Interview fast übergeben möchte", gestand die 60-Jährige.

"Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Das kann ich nicht gut händeln", so Müller.

Wenn sie mit jemandem darüber rede, ob sie einsam sei, werde sie durch die Presse plötzlich die "Einsamkeitsexpertin". "Das bin ich nicht. Leute, ich habe ein Lied darüber geschrieben", so die Hanseatin.