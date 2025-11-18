 1.131

Ina Müller gesteht: Nach diesen Interviews möchte sie sich "fast übergeben"

Am Montag war Ina Müller zu Gast bei "DAS! Rote Sofa". Bettina Tietjen vertraute die Sängerin an, was ihr bei Interviews besonders Probleme bereitet.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Am Montag war Ina Müller (60) zu Gast bei "DAS! Rote Sofa". Bettina Tietjen (65) vertraute die Sängerin an, was ihr bei Interviews besonders Probleme bereitet.

Ina Müller (60) singt über intime Dinge, möchte in Interviews mit Fremden aber nicht darüber sprechen.
Ina Müller (60) singt über intime Dinge, möchte in Interviews mit Fremden aber nicht darüber sprechen.  © Georg Wendt/dpa

In dem Talk offenbarte Müller etwas, das man von ihr so gar nicht erwartet hätte.

Es sei lustig, dass es für sie kein Problem sei, einen Song über einen neuen Freund zu machen, der jetzt in ihrem Nachttisch wohne. "Also dass ich einen Song mache über einen Dildo", brachte sie es auf den Punkt.

Sie könne generell über intime Dinge singen und auf der Bühne darüber reden. "Aber wenn ich mit Menschen, die ich nicht kenne, im Interview sitze und mit denen darüber reden muss, [...] dann ist es mir so unangenehm, dass ich mich nach einer Stunde Interview fast übergeben möchte", gestand die 60-Jährige.

Erst Sieg, dann Trennung: "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Edda Pilz über ihr Liebeschaos
Promis & Stars Erst Sieg, dann Trennung: "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Edda Pilz über ihr Liebeschaos

"Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Das kann ich nicht gut händeln", so Müller.

Wenn sie mit jemandem darüber rede, ob sie einsam sei, werde sie durch die Presse plötzlich die "Einsamkeitsexpertin". "Das bin ich nicht. Leute, ich habe ein Lied darüber geschrieben", so die Hanseatin.

Moderatorin durch Geständnis in unangenehmer Situation

Bettina Tietjen (65, Foto) geriet durch das Geständnis von Ina Müller in eine unangenehme Situation.
Bettina Tietjen (65, Foto) geriet durch das Geständnis von Ina Müller in eine unangenehme Situation.  © Marcus Brandt/dpa

Tietjen war in diesem Moment als Interviewerin natürlich in einer unangenehmen Situation. "Mal gucken, was ich heute Abend noch fragen werde", sagte sie.

Nach einer Gesangseinlage von Müller waren diese Hemmungen aber offenbar wieder abgelegt. Wie man in ihrem Alter noch Männer kennenlernen würde, wollte die Gastgeberin wissen.

Müller konnte oder wollte das allerdings nicht beantworten. Beim Bäcker würde zumindest nichts gehen und die coolen Typen in ihrem Alter würden sich eher eine 30-Jährige suchen.

Nach Tod seines Sohnes (†26): Star-Koch Karlheinz Hauser spricht über tragischen Verlust
Promis & Stars Nach Tod seines Sohnes (†26): Star-Koch Karlheinz Hauser spricht über tragischen Verlust

Allein will sie trotzdem nicht bleiben, bei Hund und Katz wird's bei ihr aber auch kompliziert. Die Hunde müssten ständig raus und die von ihr bevorzugten Perserkatzen müsste man ständig bürsten.

Vielleicht lernt sie ja doch bald einen neuen Mann kennen. Und wird dann die Expertin für die späte Liebe.

Das ganze Interview könnt Ihr Euch in der ARD-Mediathek ansehen.

Titelfoto: Georg Wendt/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: