Obdachloser Reinhold Beckmann findet neue Bleibe: "Ziehe unters Dach"

Hamburg - Nach einem Wasserschaden in seiner Hamburger Wohnung hat Moderator Reinhold Beckmann (69) eine neue Bleibe gefunden.

"Ich ziehe demnächst erst einmal in eine kleine Bude in Ottensen unterm Dach", sagte Beckmann dem Magazin "Stern". Die Party zu seinem 70. Geburtstag am 23. Februar sei aber "vorerst verschoben".

Während Beckmann sich auf einer Indienreise befand, war ein Boiler in den Räumen über seiner Wohnung implodiert, der das ganze Haus unter Wasser gesetzt hatte.

Der Moderator geht davon aus, dass die nun notwendige Sanierung ein Jahr dauern werde.