"3nach9"-Moderator Giovanni di Lorenzo wird in Restaurant mit diesem Promi verwechselt

Hamburg - Kuriose Anekdote! Fernsehmoderator Giovanni di Lorenzo (67, " 3nach9 ") hat in einem Podcast über seine Berühmtheit und eine Verwechslung mit einer Kollegin gesprochen.

Fernsehmoderator Giovanni di Lorenzo (67) wird oft mit anderen Promis verwechselt. © Sina Schuldt/dpa

Der 67-Jährige war zu Gast im Podcast "Hotel Matze" und erzählte im Gespräch mit Gastgeber Matze Hielscher (46), wie es ist, in der Öffentlichkeit erkannt zu werden.

In diesem Zuge verriet di Lorenzo eine kuriose Geschichte. Der "3nach9"-Moderator wurde einmal mit seiner Talkshow-Kollegin Sandra Maischberger (59) verwechselt.

Auch wenn er bereits seit 40 Jahren vor der Kamera stehe, würden die Menschen ihn zwar erkennen, könnten ihn aber nur selten richtig zuordnen, wie er berichtete.

"Die denken, du bist ein Schauspieler, ein 'Tatort'-Kommissar. Oder einmal bin ich allen Ernstes mit Sandra Maischberger verwechselt worden", sagte di Lorenzo. Hielscher fragte noch einmal verwundert nach: "Mit Sandra Maischberger?"