Moderatorin nimmt immer weiter zu: Diese Krankheit ist schuld

Hamburg - Offene Worte von Nova Meierhenrich (51): Die Moderatorin hat sich am Mittwoch mit einem beunruhigenden Statement bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.

Also habe sie auf ihre Ernährung geachtet, Zucker vermieden und nur noch Wasser getrunken - ohne Erfolg! "Trotzdem ging die Waage immer weiter nach oben. Frust!", unterstrich die Moderatorin.

Doch die Bilder gehören der Vergangenheit an: "Zwei Jahre sind diese Bilder alt und seitdem hat mein Körper sich ganz schön verändert", erklärte die Schauspielerin in einem längeren Text unter den Schnappschüssen.

Auf den ersten Blick versprühten die beiden Bikini-Bilder, die die Wahl-Hamburgerin auf ihrem Profil veröffentlichte, pure Lebensfreude: An einem unbekannten Strand steht Nova im knietiefen Wasser und strahlt mit der Sonne um die Wette.

Die Wahl-Hamburgerin nahm aufgrund einer Insulinresistenz ordentlich an Gewicht zu. © Instagram/nova_meierhenrich

Irgendwann sei ihrer Ärztin ein Verdacht gekommen, der sich in der vergangenen Woche bestätigt habe: Nova leidet an einer Insulinresistenz. Das bedeutet, dass ihre Zellen kaum bis gar keine Glukose mehr aus dem Blut aufnehmen, was langfristig zu einer Typ-2-Diabetes-Erkrankung führen kann.

"Einerseits bin ich so froh, jetzt eine Erklärung zu haben. Ich hatte keine Chance. Andererseits stehen große Veränderungen ins Haus. Neuer Ernährungsplan, Verzicht auf jegliche Kohlenhydrate (ich werde eingehen) und natürlich Medikamente", betonte die Blondine.

Gleichzeitig habe sie durch die nun feststehende Diagnose die Hoffnung, im kommenden Sommer ihren Wohlfühlkörper zurückzuhaben. Ihre Fans wird sie bei diesem Vorhaben bestimmt auf dem Laufenden halten ...