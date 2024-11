06.11.2024 07:50 890 Moderatorin Nova Meierhenrich schnappt sich TV-Koch: "Keine Lust mehr auf Geheimnisse"

Moderatorin Nova Meierhenrich hat ihr Herz gleich an zweimal vergeben. Zum einen an einen Hundewelpen, zum anderen an einen dänischen TV-Koch.

Von Robert Stoll

Hamburg - Ihr Herz ist vergeben! Moderatorin und Schauspielerin Nova Meierhenrich (50) hielt ihr Privatleben bislang aus der Öffentlichkeit heraus, doch jetzt gab sie gleich zwei unverhoffte Einblicke. Moderatorin Nova Meierhenrich (50) zeigte sich erstmals mit ihrem Partner Brian Bojsen (52) in der Öffentlichkeit. © IMAGO / Future Image Über die 50-Jährige war abseits des roten Teppichs und ihrer Auftritte wenig bekannt. Auf ihrem Instagram-Profil wechselten sich Urlaubsbilder und Fotos von glamourösen Auftritten ab. Nichts zu sehen von einem Partner an ihrer Seite - bis jetzt. Denn vor kurzem postete Meierhenrich ein Foto und schrieb dazu: "Ihr wollt ja immer wissen, mit wem ich meine Zeit verbringe😍." Zu sehen war darauf aber kein Mann, sondern ein kleiner Hundewelpe auf ihrem Schoss. Zumindest diese Französische Bulldogge hatte das Herz der ehemaligen Viva-Moderatorin erobert. Doch der Vierbeiner ist keineswegs alleine. Bei der Benefiz Gala der McDonald's Kinderhilfe zeigte sie sich plötzlich mit einem Mann an ihrer Seite. "Wir hatten keine Lust mehr auf Geheimnisse und sind lange genug zusammen, sodass wir uns sicher waren, dass wir diesen Schritt gehen möchten", verriet sie nun in der Gala. Nova Meierhenrich macht zum ersten Mal eine Beziehung öffentlich Aber wer ist denn nun der Lebensgefährte? Er heißt Brian Bojsen, ist 52 Jahre alt und dänischer TV-Koch. Wie Meierhenrich lebt auch er in Hamburg und betreibt in der HafenCity ein Hausboot-Restaurant. Zudem hat er zwei Kinder aus einer früheren Beziehung. Für Meierhenrich war die Bekanntgabe ihrer Beziehung eine Premiere. "Für mich ist es auch das allererste Mal überhaupt, dass ich eine Beziehung öffentlich mache", gestand sie. Und hoffentlich auch das letzte Mal.

Titelfoto: IMAGO / Future Image