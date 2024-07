Mola Adebisi und Adelina Zilai bald endlich Eltern: Hier zeigt die Bald-Mama ihre Babykugel

Köln - Es dauert nun nicht mehr lang und das ehemalige " Sommerhaus "-Paar Adelina Zilai (36) und Mola Adebisi (51) halten ihr erstes Kind in den Armen. Bei Instagram zeigte die werdende Mama nun voller Stolz ihre Babykugel.

Adelina Zilai (36) an der Seite ihrer Oma. Die Ehefrau von VIVA-Moderator Mola Adebisi (51) wird in rund zwei Wochen zum ersten Mal Mutter. © Bildmontage: Instagram/adelinazilai

Adelina und Mola fiebern der Geburt ihres Sprösslings inzwischen regelrecht entgegen - und die zusammengerechnet mehr als 152.000 Fans des Ehepaares fiebern mit!

Bei Instagram gaben die beiden ihren Anhängern während der Schwangerschaft nämlich immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag und in die Vorbereitungen auf den Nachwuchs.

Erst Anfang Juni hatte Mola seiner Community verraten, dass er mittlerweile auch den Kindersitz im Auto befestigt habe - und dass dies "ein krasses Gefühl" in ihm ausgelöst habe, wie der einstige VIVA-Moderator offenbarte.

Doch nicht nur Bald-Papa Mola freut sich riesig auf seinen Sprössling, auch die werdende Mutter Adelina kann es wohl kaum noch erwarten, ihr Baby endlich kennenlernen zu dürfen.

Bei Instagram teilte die 36-Jährige am vergangenen Wochenende einige Schnappschüsse mit ihren Anhängern, auf denen sie an der Seite einiger Familienmitglieder - unter anderem mit ihrer Oma - in die Kamera gelächelt hatte. Nicht zu übersehen war dabei natürlich ihr Babybauch, der alle Blicke auf sich zog.