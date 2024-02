Dieser Überraschungsgast hat Mola Adebisi und seine Adelina in Las Vegas getraut

Las Vegas - Erst vor wenigen Wochen kündigten Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi (50) und seine Verlobte Adelina Zilai (37) an, Nachwuchs zu erwarten . Nun folgte der nächste Höhepunkt für die Turteltauben - mit überraschender Unterstützung.

Adelina Zilai (37) und Mola Adebisi (50) haben sich in Las Vegas endlich das Ja-Wort gegeben. © Stefan Gregorowius/dpa

Las Vegas stand am gestrigen Sonntag fast komplett im Bann des Super Bowls. Mindestens zwei Personen hatten aber etwas ganz anderes im Kopf: Mola und seine Adelina.

Die Ex-Kandidaten der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" haben sich in der legendären "Chapel of Flowers" in der Glücksspiel-Metropole endlich das Ja-Wort gegeben!

"Verheiratet sein, fühlt sich gut an", betont der Ex-Viva-Moderator anschließend gegenüber der Bild. Und mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: "Wir hatten ja auch lange Zeit, uns aneinander zu gewöhnen."

Nervös sei der 50-Jährige vor dem Treueschwur nicht gewesen, verrät er. Anders war das beispielsweise beim Kauf des gemeinsamen Hauses: "Da war klar: Die nächsten 30 Jahre sind zusammen gebucht."