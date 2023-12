"Momo"-Star Radost Bokel kann nicht fassen, wie Sohn Tyler auf ihren Film reagierte

Frankfurt am Main - 1986 wurde Schauspielerin Radost Bokel (48) für die Hauptrolle in der preisgekrönten Verfilmung von Michael Endes (†65) Jugendbuch-Klassiker "Momo" gefeiert und über Nacht zum Star. Doch was damals Kinder und Jugendliche scharenweise ins Kino lockte, funktioniert heute nicht mehr so gut.