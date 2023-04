MoneySign Suede (†22): Aufstrebender US-Rapper in Gefängnis-Dusche erstochen

Soledad/Los Angeles - Wieder einmal endet die Karriere eines Rappers aus den Vereinigten Staaten viel zu früh: MoneySign Suede wurde am Dienstagabend (Ortszeit) in der Dusche eines kalifornischen Gefängnisses erstochen. Der junge Musiker aus Los Angeles wurde nur 22 Jahre alt.

MoneySign Suede († 22) starb nach einem Massenangriff im Gefängnis. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/moneysignsuede

Das "California Department of Corrections and Rehabilitation" (CDCR, "Kalifornisches Ministerium für Korrekturen und Rehabilitation") bestätigte den Tod am Mittwochnachmittag (Ortszeit).

Der 22-Jährige sei in der Justizvollzugsanstalt in Soledad verstorben. Wie Jaime Brugada Valdez - so der bürgerliche Name des Musikers - ums Leben kann, wurde zunächst nicht erläutert.

In einem Statement des CDCR hieß es: "Bei einer Durchsuchung wurde er in einem anderen Bereich der Wohneinheit als nicht ansprechbar mit Verletzungen gefunden [...]." Die Mitarbeiter hätten daraufhin lebensrettende Maßnahmen eingeleitet und den Rettungsdienst gerufen, "um Brugada zur Behandlung in eine medizinische Einrichtung zu bringen, wo er um 22 Uhr für tot erklärt wurde."

"Sie sagten, es waren Stiche in den Hals", teilte Nicholas Rosenberg, der Anwalt des Rappers, gegenüber der Los Angeles Times mit. "Sie sagten, sie ermitteln."