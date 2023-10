MontanaBlack mit beunruhigendem Update: "Habe wirklich keine Kraft mehr"

Er habe bereits Antibiotika verschrieben bekommen, nehme dazu immer wieder Schmerztabletten. Doch auch Tage später scheint es dem Buxtehuder immer noch nicht wesentlich besser zu gehen. Am Freitag zeigte er sich sichtlich erschöpft in einer Instagram-Story und berichtete von starken Halsschmerzen.

Bereits am Dienstag hatte der YouTuber seiner WhatsApp -Community von einer fiesen Grippe berichtet: "Über 39 Grad Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und und und", erklärte er den Followern in der Chatgruppe.

Denn auch am Samstag hat sich nicht besonders viel an seiner Lage getan. "Ich bin körperlich so ausgelutscht. Selbst das Reden schmerzt. Ich habe wirklich keine Kraft mehr, weil mein ganzer Tag aus Schmerz besteht", beschwert sich MontanaBlack bei seinen rund 3,5 Millionen Instagram-Followern. Zu der Grippe habe er auch noch eine Blasenentzündung bekommen.

Besonders beschäftige ihn aber nach wie vor die Aphte an der Zungenspitze. "Das Ding bringt mich um", so der Twitch-Streamer, der wegen seiner Drogen-Vergangenheit zudem versucht, möglichst auf hoch dosierte Schmerztabletten zu verzichten. "Weil ich Angst habe, darauf klebenzubleiben."

Ein bisschen kann der 35-Jährige am Ende der Story aber zumindest noch schmunzeln. Denn seine Fans betitelten ihn nun wohl zu Recht als "Rentner Black": "Ich fühle mich wirklich wie 80", scherzt er dazu.

Und er meint auch: "Ich kann das nicht mehr. Ich brauche jetzt ... ja, Besserung."