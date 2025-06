MontanaBlack frisch verliebt! Twitch-Star zeigt seine Freundin

Buxtehude/Amsterdam - Oh, wer ist denn das? Twitch-Star MontanaBlack (37) weilt über das lange Pfingstwochenende in Amsterdam und genießt dort das Leben in seiner neuen Luxus-Wohnung. Er scheint dabei nicht alleine zu sein.

Alles in Kürze

MontanaBlack (37) zeigt sich glücklich an der Seite einer Frau. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/montanablack (2)

Der 37-Jährige zeigt in seinen Streams so gut wie alles aus seinem Privatleben. Was seine Fans allerdings bislang kaum oder gar nicht zu sehen bekamen, war eine Freundin - bis jetzt.

Denn Marcel Eris, so heißt der Streaming-Star mit bürgerlichem Namen, hat in seiner Instagram-Story ein sehr eindeutiges Foto von sich und einer Frau gepostet. Auch wenn ihr Gesicht verpixelt ist, ist zu erahnen, wie verliebt sich das Paar in die Augen schaut, während er seine Hände um ihre Hüften hält und sie ihre auf seinen Schultern legt.

Zu dem Schnappschuss aus Amsterdam passt die Aussage von MontanaBlack, die er vor wenigen Wochen gemacht hatte. "Jeder hat mal eine schlechte Phase, ich auch. Aber gerade bin ich echt happy", hatte "Monte" in einem Livestream gesagt und dort von seinem Liebesglück berichtet.

Er hatte sich dazu genötigt gefühlt, weil Gerüchte aufgekommen waren, er hätte sich seine Luxus-Wohnung in Amsterdam nur der Liebe wegen gekauft. Doch dem hatte er vehement widersprochen. "Ich verstehe nicht, warum viele von euch einfach nicht nachvollziehen können, dass man sich einfach in eine neue Stadt und ein neues Land verlieben kann", hatte er klargestellt.

Nun genießt er immerhin mit seiner unbekannten Partnerin das gemeinsame Wochenende an der Amstel.