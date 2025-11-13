MontanaBlack will umziehen - Das muss sein neues Zuhause bieten

Buxtehude - Ein Tapetenwechsel steht an! Nach der Hochzeit mit seiner Lea (27) in Las Vegas plant Twitch-Star MontanaBlack (37) die nächste große Veränderung in seinem Leben - er will umziehen.

Twitch-Star MontanaBlack (37) sucht ein neues Zuhause für sich und seine Frau Lea (27). © Screenshot/Instagram/montanablack

Der 37-Jährige hatte sich erst vor fünf Jahren ein neues Eigenheim zugelegt, nachdem er sich in seiner alten Bleibe in seiner Privatsphäre eingeengt gefühlt hatte und bei ihm eingebrochen worden war. Nun will sich MontanaBlack mit Blick auf die Zukunft verändern.

"Wenn ich ein Haus finde, wird es auch ein Haus sein, wo ich mit Lea gemeinsam einziehe. Da muss natürlich genug Platz für uns beide sein", erklärte er der Bild. "Und natürlich noch ein Zimmer, was irgendwann zum Zimmer für das Kind oder die Kinder wird."

Zwar seien die Pläne, umzuziehen, schon konkret, bislang habe sich aber noch nichts ergeben. Das neue Domizil müsste für MontanaBlack nicht nur modern sein, sondern auch Privatsphäre und genügend Platz bieten - anders als sein aktuelles Haus.

"Grundlegend stört mich an meinem Haus selber gar nichts, ich könnte aber ein bisschen mehr Platz vertragen – für meine Sammelsachen und Ähnliches", klärte Marcel Thomas Andreas Eris, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, auf. "Eine größere Garage wäre auf jeden Fall ganz cool. Am meisten stört mich, aber das ist natürlich meckern auf hohem Niveau, die Nähe zu den Nachbarn."