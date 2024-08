Opa von MontanaBlack bei Unfall schwer verletzt! So geht es ihm jetzt

Buxtehude - Es war ein großer Schock! In der vergangenen Woche hatte der Opa von MontanaBlack (36) in den eigenen vier Wänden einen schweren Unfall . Nun klärte der Twitch-Star auf, wie es dem Senior geht.

MontanaBlack (36) zeigt die verletzte Hand seines Großvaters - zumindest verpixelt. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/montanablack, Screenshot/YouTube/Die Crew

Auf seinem YouTube-Kanal hatte MontanaBlack seine Fans darüber informiert. An der Haustür habe ihn seine Haushälterin mit den Worten "Hast du eigentlich schon mit deiner Oma geredet?" empfangen. Der Puls des 36-Jährige ging daraufhin direkt in die Höhe. Auf seine Nachfrage hin hieß es nur, er solle selbst mit ihr reden. "Und das kann ich ja gar nicht leiden."

Also flitzte er direkt zu seinen Großeltern und redete mit seiner Oma. "Der ist beim Arzt", hieß es zunächst nur. Nach und nach erfuhr der Streamer allerdings, was sich zuvor abgespielt hatte.

Im Keller wollte sein Großvater den Boden neu machen. Dabei war er auf einen Sicherungskasten gestoßen. "Ihm ist aufgefallen, dass einige Sicherungen ein bisschen rostig sind", erzählte "Monte". "Und aus was für einem Grund auch immer hat sich Opa gedacht, dass es eine gute Idee ist, mit der guten alten Stahlbürste die Dinger mal ein bisschen blitzeblank zu schrubbeln."

Doch das war wohl keine so gute Idee, wie sich zeigen sollte. "Das hat dazu geführt, dass das Ding explodiert ist und in einem großen Knall mit Feuer in die Luft gegangen ist", sagte MontanaBlack.