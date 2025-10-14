Motsi Mabuse lüftet Geheimnis um ihren krassen Gewichtsverlust

Frankfurt am Main - Wem ist es auch schon aufgefallen? Motsi Mabuse (44) hat den Sommer genutzt, um körperlich in Bestform zu kommen, und verrät nun endlich das Geheimnis hinter ihrer krassen Body-Transformation.

Motsi Mabuse (44) hat sich aus persönlichen Gründen einer heftigen Body-Transformation verschrieben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wer regelmäßig Motsis Instagram-Profil besucht oder sie in der seit 20. September angelaufenen neuen Staffel von "Strictly Come Dancing" (englische Version von "Let's Dance") gesehen hat, dem wird etwas aufgefallen sein.

Denn: Die ehemalige Profitänzerin präsentierte sich zuletzt körperlich in absoluter Topform - und das ganz ohne Abnehmspritze, beteuert sie in einem aktuellen Interview mit dem britischen Magazin "Fabulous".

Dort erklärte die 44-Jährige, dass sie eine komplette Ernährungsumstellung hinter sich habe und zudem regelmäßig Krafttraining zum Muskelaufbau betreibe.

Wie es zu dem Entschluss kam? Motsi habe sich mit dem Thema Wechseljahre beschäftigt und wolle dafür gewappnet sein: "Ich bereite mich auf das vor, was kommen könnte. Ich will bereit sein."

Genervt ist sie dabei vor allem davon, dass man über das so wichtige Thema hauptsächlich negative Berichte findet: "Ich hasse es, dass jeder Podcast und alles, was ich online darüber sehe, auf Angstmacherei basiert."