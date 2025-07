Motsi Mabuse kann es nicht fassen: Evegenij macht "Nicki-Minaj-Challenge"

Frankfurt am Main - Mit ihrer urkomischen Teilnahme an der #nickiminajchallenge sorgen Motsi Mabuse (44) und Ehemann Evgenij Voznyuk (40) gerade bei ihrer Instagram-Community für Lachsalven.

Evgenij versucht sich an der #nickiminajchallenge, Motsi kriegt sich beim Filmen nicht mehr ein. © Bild-Montage: Rolf Vennenbernd/dpa, Instagram/Motsi Mabuse

Zur Information: Die Challenge beruht auf dem Musikvideo zu Nicki Minajs (42) zwölf Jahre altem Hit "High School", in dem die Sängerin in High Heels auf einem Bein sitzt, während sie das andere Bein darüber kreuzt.

Aus dieser Pose ist nun ein Trend auf TikTok, Instagram und Co. entstanden, der durch die Decke geht.

Auch viele Promis wurden davon infiziert. So wie Rebacca Mir (33), die offenbar so richtig Spaß an der Challenge hat und in den vergangenen Tagen gleich mehrere Reels in der typischen Nicki-Minaj-Pose mit dem Balance-Akt gepostet und dabei den Schwierigkeitsgrad kontinuierlich erhöht hat.

Wie Motsi nun auf Instagram berichtet, hat Rebecca jetzt allerdings nicht Motsi dazu aufgefordert, diese Challenge ihrerseits zu bestehen, sondern Evgenij. Und der bewältigt sie tatsächlich - allerdings als Motsi verkleidet.