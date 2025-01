Mrs. Wilson in "Dennis": Schauspielerin Joan Plowright ist tot

Darstellerin Joan Plowright ist mit 95 Jahren verstorben. © Suzanne Plunkett/AP/dpa

Dies berichtete die Nachrichtenagentur "PA Media" auf X, nach Angaben ihrer Familie.

"Mit großer Trauer teilt die Familie von Dame Joan Plowright, der Lady Olivier, mit, dass sie am 16. Januar 2025 im Alter von 95 Jahren im Kreise ihrer Familie in Denville Hall friedlich verstorben ist", zitiert "The Guardian" die Stellungnahme ihrer Angehörigen.

Plowright soll vor ihrem Tod in London demnach ihre letzten zehn Jahre in Sussex, im Süden Englands, verbracht haben - umgeben von Familie und Freunden.

Sie war etwa bekannt für ihre Rolle als Mrs. Wilson im Kinderfilm "Dennis the Menace" (deutscher Titel: "Dennis") aus dem Jahr 1993. Zu sehen war sie auch in Filmen wie "101 Dalmatiner" (1996) oder "Die Geheimnisse der Spiderwicks" (2008).

Im Laufe ihrer langen Karriere als Schauspielerin, die bereits in den 1950er Jahre begann, erhielt sie zwei Golden Globes als beste Nebendarstellerin ("Verzauberter April" und "Stalin") sowie einen Tony Award für ihre Rolle im Theaterstück "A Taste of Honey".