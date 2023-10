Muskeln wie Thor: Privatkoch verrät Chris Hemsworths Fitness-Geheimnis

Schauspieler Chris Hemsworth (40) wurde durch seine Rolle "Thor" bekannt. Auf seinen Social-Media-Kanälen teilt er mit seinen Fans seine Fitness-Leidenschaft. © OSCAR DEL POZO / AFP

"Wer Muskeln wie Thor aufbauen will, der muss auch gut essen", so Sergio Perera. In einem Interview mit news.com.au verriet der Michelin-Koch, wie er während der vergangenen zehn Jahre Hollywood-Star Chris Hemsworth fit kochte.

"Er hatte gerade den ersten Thor-Film beendet und brauchte jemanden, der seinen Speiseplan an seine körperlichen Anforderungen anpasst. So kam ich an Bord", sagte Perera. Aber was genau kommt im Hause Hemsworth auf den Teller?

Der Schauspieler habe mit viel gegrilltem Rindfleisch, Gemüse, Nüssen, Samen und fermentierten Lebensmitteln und Olivenöl einen "sehr sauberen", mediterranen Speiseplan. Verpacktes oder Konserven sind tabu.

Ein saftiges Steak gibt es aber nur tagsüber. "Rotes Fleisch benötigt mehr Energie, um es zu verdauen", so Perera.