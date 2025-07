Nach Auslieferung an Österreich: Jimi Blue Ochsenknecht wieder auf freiem Fuß!

München/Kiefersfelden - Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist nach seiner Auslieferung an Österreich wieder auf freiem Fuß.

Jimi Blue Ochsenknecht (33) wurde nach Österreich ausgeliefert. © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Er wurde laut Staatsanwaltschaft Innsbruck nach Zahlung einer Kaution von 15.000 Euro freigelassen. "Herr Ochsenknecht hat gelobt, sich bis zum Abschluss des Verfahrens in Österreich aufzuhalten und hat seinen Reisepass bei Gericht hinterlegt", teilte die Behörde mit.

Der Sohn von Uwe (69) und Natascha Ochsenknecht (60) war nach seiner Festnahme am Hamburger Flughafen mehrere Tage lang mit einem Gefangenentransport bis an die bayerische Grenze gebracht worden.

Am Mittwoch hatte man ihn den österreichischen Behörden übergeben.

Das Nachbarland hatte zuvor einen europäischen Haftbefehl gegen den Promi-Sprössling erwirkt. Ochsenknecht soll im Dezember 2021 seine Zeche von knapp 14.000 Euro im 4-Sterne-Hotel "Sonne" in Tirol geprellt haben.

"Ich hätte wissen müssen, wie ernst die Situation ist und ich hätte es niemals so weit kommen lassen dürfen. Das war falsch", zeigte er sich später in einem Kommentar auf Instagram einsichtig. Auch bei seiner Vernehmung in Österreich erklärte er nun "Verantwortung zu übernehmen", berichtete die Staatsanwaltschaft.