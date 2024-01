Nach dem Tod seiner Frau: Heino zieht mit Ex-Dschungelcamperin zusammen

Kitzbühel (Österreich) - Schlager-Urgestein Heino (85) musste erst im November 2023 den Tod seiner langjährigen Ehefrau Hannelore (†81) beklagen. In den letzten Wochen kam er deshalb bei seinem Manager Helmut Werner (39) in der Steiermark (Österreich) unter. Jetzt geht es für ihn zurück in seine Wahl-Heimat Kitzbühel - mitsamt Ex-Dschungelcamperin Nicole Werner (33)!