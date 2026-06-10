"Meine Haut wurde gelb": Rapper enthüllt, wie krank ihn sein Blackout-Tattoo macht
USA - Rapper MGK (36) hatte einen klaren Wunsch: Er wollte sein Aussehen komplett verändern! Und dafür ließ er sich ein sogenanntes Blackout-Tattoo stechen. Doch nun offenbarte er, dass ihn diese Reise schwer krank gemacht hatte.
Der Künstler, der früher unter dem Namen Machine Gun Kelly bekannt war, öffnete sich und sprach über den kräftezehrenden Prozess hinter seinem riesigen Blackout-Tattoo - also einer großflächigen Tätowierung, bei der komplette Hautpartien oder ganze Gliedmaßen tiefschwarz eingefärbt werden.
Gegenüber Billboard Canada erzählte er, dass er das Tattoo, das sich über seinen gesamten Oberkörper und beide Arme erstreckt, innerhalb von nur zwei Monaten fertigstellen wollte - doch genau dieser Zeitplan führte zu gesundheitlichen Problemen.
Denn eigentlich hätte ein Projekt dieser Größe rund zwei Jahre Zeit in Anspruch genommen. Der 36-Jährige bestand jedoch darauf, die Arbeiten bereits nach zwei Monaten abzuschließen.
"Sie (Anm. d. Red.: die Tätowiererin) warnte mich, dass das nahezu unmöglich werden würde - allein schon wegen der Schmerzen", erinnerte sich MGK. Anstatt Pausen einzulegen, damit sein Körper heilen konnte, unterzog sich der Musiker wochenlang täglich Tattoo-Sitzungen.
MGK ließ sich Namen seiner gemeinsamen Tochter mit Megan Fox tätowieren
Er erklärte weiter: "Nach der ersten Woche waren wir an den Lymphknoten in den Achseln und an den Schultern angekommen, und ich wurde richtig krank. Meine Haut wurde gelb. Ich konnte nicht schlafen. Bestimmte Teile meines Oberkörpers konnte ich nicht mehr bewegen."
Auch wenn sein Körper ihm jegliche Signale gegeben hatte, aufzuhören, machte er weiter und betrachtete den Prozess als Herausforderung, die er bewältigen musste.
"Als alles vorbei war, war ich unglaublich inspiriert. Nicht nur wegen dessen, was ich geschaffen hatte, sondern auch wegen dessen, was ich überwinden musste."
Doch damit nicht genug: Erst vor wenigen Wochen ließ sich der Musiker das Wort "SAGA" in großen Buchstaben auf die Hand tätowieren. Dabei handelt es sich um den Namen seines jüngsten Kindes, das er gemeinsam mit Megan Fox (40) hat.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/machinegunkelly