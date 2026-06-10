10.06.2026 09:13 "Meine Haut wurde gelb": Rapper enthüllt, wie krank ihn sein Blackout-Tattoo macht

Der Rapper MGK öffnete sich und erzählte von den gesundheitlichen Problemen, die er während des Stechens seines Blackout-Tattoos bekommen hatte.

Von Mia Berger

USA - Rapper MGK (36) hatte einen klaren Wunsch: Er wollte sein Aussehen komplett verändern! Und dafür ließ er sich ein sogenanntes Blackout-Tattoo stechen. Doch nun offenbarte er, dass ihn diese Reise schwer krank gemacht hatte.

MGK (36) ließ sich große Teile seines Oberkörpers schwarz tätowieren - das führte zu massiven gesundheitlichen Problemen. © Screenshot/Instagram/machinegunkelly Der Künstler, der früher unter dem Namen Machine Gun Kelly bekannt war, öffnete sich und sprach über den kräftezehrenden Prozess hinter seinem riesigen Blackout-Tattoo - also einer großflächigen Tätowierung, bei der komplette Hautpartien oder ganze Gliedmaßen tiefschwarz eingefärbt werden. Gegenüber Billboard Canada erzählte er, dass er das Tattoo, das sich über seinen gesamten Oberkörper und beide Arme erstreckt, innerhalb von nur zwei Monaten fertigstellen wollte - doch genau dieser Zeitplan führte zu gesundheitlichen Problemen. Denn eigentlich hätte ein Projekt dieser Größe rund zwei Jahre Zeit in Anspruch genommen. Der 36-Jährige bestand jedoch darauf, die Arbeiten bereits nach zwei Monaten abzuschließen. Promis & Stars Finch teilt bei Rock am Ring gegen Friedrich Merz aus und geht viral "Sie (Anm. d. Red.: die Tätowiererin) warnte mich, dass das nahezu unmöglich werden würde - allein schon wegen der Schmerzen", erinnerte sich MGK. Anstatt Pausen einzulegen, damit sein Körper heilen konnte, unterzog sich der Musiker wochenlang täglich Tattoo-Sitzungen.

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