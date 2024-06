Nach Gewinn bei "KDRS": So macht Calvin Kleinen als Erstes seine Mama glücklich

Köln - Über Wochen hat Calvin Kleinen (32) während seiner Teilnahme bei " Kampf der Realitystars " gekämpft und den Sieg des beliebten Trash-Formats am Ende tatsächlich für sich verbucht. Nun verriet der frischgebackene "Realitystar 2024", was er als erstes von der Siegesprämie gekauft hat - und das dürfte den ein oder anderen sicher überrascht haben ...

Calvin Kleinen (32) gewann bei "Kampf der Realitystars" nicht nur den Titel, sondern auch 40.000 Euro. © RTLZWEI

Jüngst flimmerte das große "KDRS"-Finale über die heimischen Bildschirme und krönte Calvin schließlich zum Sieger der diesjährigen Staffel, was von den rund 224.000 Instagram-Fans des Kölners im Netz mit großem Jubel gefeiert wurde.

In einem Instagram-Beitrag, den der Hobby-Rapper am Donnerstag auf seinem Kanal veröffentlicht hat, wurde Calvin mit den Glückwünschen seiner Anhänger überhäuft. "Verdient gewonnen" oder "Von Anfang an mein Favorit", hieß es in der Kommentarspalte.

Zum Sieg gehört jedoch nicht nur der Titel "Realitystar 2024", sondern auch ein Preisgeld von satten 40.000 Euro - kein Wunder also, dass Calvin die ersten Moneten bereits auf den Kopf gehauen hat.

Wer nun jedoch denkt, der Muskelmann habe sich eine neue Goldkette zugelegt oder das Geld gar in weitere Bauchtaschen angelegt, irrt gewaltig. Denn zunächst löste Calvin ein Versprechen ein, das er seiner Mutter gegeben hatte!

Calvin lebt bekanntlich noch in seinem Elternhaus und pflegt ein gutes Verhältnis zu Mama Dagmar. Und die hatte sich bereits vor seiner Abreise nach Thailand einen neuen Couchtisch gewünscht.