Nach Hautkrebs-Diagnose: Erotik-Model räkelt sich in der Sonne und kassiert heftigen Shitstorm

In der Bilder-Reihe ist zu sehen, wie das Erotik-Model im ultraknappen Bikini mitten in der Sonne posiert. Sogar das Pflaster von der Entfernung des Melanoms an ihrem Bein ist zu erkennen.

Mittlerweile sei die Hautkrebsläsion mit Erfolg entfernt worden. Der Krebs habe sich noch nicht ausgebreitet. So erfreulich diese Nachricht auch ist, umso weniger erfreulich ist die Tatsache, dass sich Tammy bereits nach nur wenigen Wochen wieder in der Sonne räkelt.

Zudem appellierte Tammy an ihre Follower, möglichst regelmäßig zum Haut-Check zu gehen. Schließlich war der Leberfleck für sie so "winzig", dass sie ihn gar nicht wahrgenommen hätte. "Ich habe so viel Glück, dass ich meine Haut untersuchen lassen konnte. Bitte geht regelmäßig zur Hautuntersuchung", mahnte das Model.

Vor wenigen Wochen machte die 29-Jährige in einem TikTok-Video öffentlich, dass bei ihr ein bösartiges Melanom am Bein festgestellt wurde. "Es handelte sich um ein Melanom , das sich sehr schnell ausbreitet, sehr gefährlich und tödlich sein kann", erzählte sie damals.

Weil Tammys Hautkrebs-Diagnose noch nicht allzu lang her ist, können viele Follower ihr Verhalten nicht nachvollziehen. Manche finden es sogar unverantwortlich.

"Ich denke, Werbung für Bikinis mitten in der Sonne zu machen ist die falsche Message. Vor allem, weil du ein Melanom hattest. So viele junge Leute sehen diesen Post, kaufen sich ein Bikini, legen sich in die Sonne und verbrennen sich", äußert sich einer besorgt. Eine andere Userin macht sich sogar darüber lustig: "So das war's jetzt mit Werbung für Hautkrebs."

Und was sagt die Influencerin zu den Vorwürfen? Tammy schrieb in den Kommentaren, dass sie lediglich 15 Minuten in der Sonne war. Zudem sei in Australien gerade Winter mit Temperaturen um die 15 Grad.

"Ich würde nie ohne Schutz in die Sonne gehen. Leute sind einfach doof, wenn sie denken, ich könnte im Bikini nie wieder in die Sonne gehen", echauffiert sich die Blondine.