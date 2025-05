Nach Hirnerkrankung: Musiklegende muss alle Konzerte absagen

New York (USA) - Schock-Botschaft von US-Sänger Billy Joel (76)! Aufgrund einer schweren Hirn-Erkrankung wird er in Zukunft kürzertreten müssen und sagt zahlreiche Konzerte ab.

Infolge seiner Hirnerkrankung muss Musiklegende Billy Joel (76) seine kommenden Konzerte absagen. © Boris Roessler/dpa

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 76-Jährige ein Statement, in welchem er seinen Fans mitteilte, dass er an einem sogenannten Normaldruckhydrozephalus (NPH) oder auch Altershirndruck leide.

In den vergangenen Monaten hätte sich seine Erkrankung während der Auftritte stark verschlechtert. In der Folge führte dies bei ihm zu Hör-, Seh- und Gleichgewichtsproblemen.

So muss der "Piano Man"-Sänger nun seine kommenden Konzerte absagen. Es tue ihm aufrichtig leid, das Publikum enttäuschen zu müssen, sei aber dankbar für dessen Verständnis.

Nach Anraten seines Arztes unterziehe sich die Musiklegende nun Physiotherapie, weshalb ein Fortführen seiner Auftritte nicht mehr möglich ist.

Er sei "dankbar für die hervorragende Betreuung, die er erhält, und legt größten Wert auf seine Gesundheit. Er ist dankbar für die Unterstützung seiner Fans in dieser Zeit und freut sich auf den Tag, an dem er wieder auf die Bühne gehen kann", heißt es in dem Statement weiter.