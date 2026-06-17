Nach Krankheits-Offenbarung: Ehe-Aus bei Tobias Wolf und seiner Maren?

Köln - Erst kürzlich offenbarte Influencer Tobias Wolf , dass ihm aufgrund einer Krankheit seine Haare ausfallen. Jetzt gibt es Spekulationen, dass der 34-Jährige und seine Frau Maren (34) getrennt sein könnten. Doch was ist wirklich dran an den Gerüchten?

Tobias Wolf (34) und seine Frau Maren (34) haben Trennungsgerüchte weggewischt. © Instagram/tobiaswolf (Screenshot)

"Nein, Tobias und ich sind nicht getrennt!", stellt seine Ehegattin in ihrer Instagram-Story unmissverständlich klar.

Auslöser für die Gerüchte sei gewesen, dass das Paar zuletzt deutlich weniger gemeinsamen Content im Internet verbreitet habe.

Dies habe viele Fans aufhorchen lassen und zudem noch Fragen aufgeworfen, ob in der Beziehung der beiden Social-Media-Bekanntheiten wirklich noch alles in Ordnung sei.

"Ich weiß, dass gerade wenig kommt von uns als Paar, aber manchmal brauchen Sachen einfach ein bisschen Zeit...", lässt die 34-Jährige in ihrer Story weiter verlauten.

Die Aussagen deuten aber darauf hin, dass es einen bestimmten Grund gibt, warum sich die beiden zuletzt seltener gemeinsam gezeigt haben.

Womöglich hat das Paar also noch mehr Hürden zu überwinden als ohnehin schon bekannt ist.