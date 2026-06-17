Nach Krankheits-Offenbarung: Ehe-Aus bei Tobias Wolf und seiner Maren?
Köln - Erst kürzlich offenbarte Influencer Tobias Wolf, dass ihm aufgrund einer Krankheit seine Haare ausfallen. Jetzt gibt es Spekulationen, dass der 34-Jährige und seine Frau Maren (34) getrennt sein könnten. Doch was ist wirklich dran an den Gerüchten?
"Nein, Tobias und ich sind nicht getrennt!", stellt seine Ehegattin in ihrer Instagram-Story unmissverständlich klar.
Auslöser für die Gerüchte sei gewesen, dass das Paar zuletzt deutlich weniger gemeinsamen Content im Internet verbreitet habe.
Dies habe viele Fans aufhorchen lassen und zudem noch Fragen aufgeworfen, ob in der Beziehung der beiden Social-Media-Bekanntheiten wirklich noch alles in Ordnung sei.
"Ich weiß, dass gerade wenig kommt von uns als Paar, aber manchmal brauchen Sachen einfach ein bisschen Zeit...", lässt die 34-Jährige in ihrer Story weiter verlauten.
Die Aussagen deuten aber darauf hin, dass es einen bestimmten Grund gibt, warum sich die beiden zuletzt seltener gemeinsam gezeigt haben.
Womöglich hat das Paar also noch mehr Hürden zu überwinden als ohnehin schon bekannt ist.
Tobias und Maren Wolf plagen sich mit gesundheitlichen Problemen
Tobias leidet an einer seltenen Krankheit, die dafür gesorgt hat, dass dem Influencer die Haare am ganzen Körper ausgefallen sind.
Inzwischen trägt er nicht nur eine Glatze - auch an den Armen als auch an den Beinen sind kahle Stellen zu sehen.
"Das macht mir wirklich sehr zu schaffen", gestand der 34-Jährige, der mit seiner Frau und seinem Sohn in Weilerswist bei Köln wohnt.
Vor allem, dass die Veränderung nicht langsam, sondern als radikaler Schritt gekommen sei, sei für ihn nur schwer nachzuvollziehen.
Aber auch Maren hat mit argen körperlichen Beschwerden zu kämpfen. Erst jüngst berichtete sie ihren Anhängern von Taubheitsgefühlen und Kribbeln im linken Arm, weshalb sie die Befürchtung gehabt habe, dass sie einen Bandscheibenvorfall habe.
Titelfoto: Instagram/tobiaswolf (Screenshot)