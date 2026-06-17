"Ich verdiene die Höchststrafe": Rapper muss wegen Vergewaltigung 20 Jahre in den Knast

Louisiana (USA) - Von der Bühne in den Knast: US-Rapper "Mystikal" (55) wurde wegen Vergewaltigung zu einer 20-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Rapper "Mystikal" bei den Hip-Hop-Awards 2012 in Atlanta. © Rick Diamond/Getty Images for BET/AFP

Laut dem ABC-Sender WBRZ wurde das finale Urteil gegen Michael Tyler, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, am Dienstag im US-Bundesstaat Louisiana verkündet.

Demnach soll der 55-Jährige im Jahr 2022 eine Frau in seinem Haus in Prairieville geschlagen, gewürgt, ihre Haare herausgerissen und sie brutal vergewaltigt haben.

Das Opfer bestätigte mit seiner Aussage am Dienstag die Vorwürfe vor Gericht. Auch "Mystikal" hatte die Gelegenheit, sich zu äußern und sagte: "Wenn ich dir das angetan habe, verdiene ich die Höchststrafe."

Bereits im März bekannte sich Tyler im Rahmen eines Deals mit der Staatsanwaltschaft zur Vergewaltigung dritten Grades schuldig.

Ursprünglich war er wegen Vergewaltigung ersten Grades angeklagt worden, was eine lebenslange Haftstrafe in Höhe von 25 Jahren nach sich gezogen hätte.