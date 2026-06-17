"Ich verdiene die Höchststrafe": Rapper muss wegen Vergewaltigung 20 Jahre in den Knast
Louisiana (USA) - Von der Bühne in den Knast: US-Rapper "Mystikal" (55) wurde wegen Vergewaltigung zu einer 20-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt.
Laut dem ABC-Sender WBRZ wurde das finale Urteil gegen Michael Tyler, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, am Dienstag im US-Bundesstaat Louisiana verkündet.
Demnach soll der 55-Jährige im Jahr 2022 eine Frau in seinem Haus in Prairieville geschlagen, gewürgt, ihre Haare herausgerissen und sie brutal vergewaltigt haben.
Das Opfer bestätigte mit seiner Aussage am Dienstag die Vorwürfe vor Gericht. Auch "Mystikal" hatte die Gelegenheit, sich zu äußern und sagte: "Wenn ich dir das angetan habe, verdiene ich die Höchststrafe."
Bereits im März bekannte sich Tyler im Rahmen eines Deals mit der Staatsanwaltschaft zur Vergewaltigung dritten Grades schuldig.
Ursprünglich war er wegen Vergewaltigung ersten Grades angeklagt worden, was eine lebenslange Haftstrafe in Höhe von 25 Jahren nach sich gezogen hätte.
Rapper "Mystikal" war bereits als Sexualstraftäter registriert
Eine reine Weste hatte der US-Amerikaner schon vor der abscheulichen Tat nicht. Bereits 2004 wurde er wegen sexueller Nötigung einer Friseurin zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt und 2010 wieder freigelassen. Anschließend musste er sich als Sexualstraftäter registrieren lassen.
Abschrecken ließ sich Tyler davon offenbar nicht. Laut der Los Angeles Times gab es 2016 nämlich erneut Vergewaltigungs- und sogar Entführungsvorwürfe, wegen derer er 2017 angeklagt und verurteilt wurde.
18 Monate saß er hinter Gittern, kam allerdings 2019 gegen eine Kaution von drei Millionen Dollar (umgerechnet rund 2,6 Millionen Euro) wieder frei.
Bekannt wurde "Mystikal" Ende der 1990er/Anfang der 2000er mit Songs wie "Here I Go" oder "I Smell Smoke". Zudem brachte er Lieder mit Pharrell Williams (53), Ludacris (48) oder Lil Jon (55) heraus.
Titelfoto: Rick Diamond/Getty Images for BET/AFP