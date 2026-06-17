Jetzt ist es offiziell: Er ist der Mann an der Seite von Luna Schweiger

Luna Schweiger (29) ist glücklich vergeben. Kennengelernt hat sie ihren neuen Partner bei einem Reitturnier in Hamburg. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Kennengelernt haben sich die beiden vor gut einem halben Jahr bei einem Reitturnier in Hamburg. Seitdem seien sie fast jeden Tag zusammen gewesen, erzählten sie im Interview mit "Gala".

Ob es Liebe auf den ersten Blick war? "Ja, das ging relativ schnell", sagte Wenz. "Wir wollten nicht mehr ohneeinander sein - und das ist bis heute so geblieben."

Dass sie beide so pferdevernarrt seien und viel Zeit im Stall verbringen, mache vieles leichter, weil der andere verstehe, wie viel Zeit, Herzblut und Disziplin man da investiert, so Wenz.

Die Beziehung sei sehr bodenständig: "Wenn wir nicht im Reitstall mit den Pferden sind, kuscheln wir abends mit unseren Hunden und schauen einen Film zusammen", erzählte die 29-Jährige.