Nach Liebes-Aus: Schachspielerin rächt sich mit fieser Pinkel-Attacke an ihrem Ex-Freund

Andrea Botez (20) rächte sich auf eigene Art und Weise an ihrem Ex. © Screenshot Instagram @itsandreabotez

Die kanadisch-amerikanische Schachspielerin schwimmt auf der Welle des Erfolgs. Neben ihrem Lieblingsspiel betätigt sich Andrea auch noch als Kommentatorin, Twitch-Streamerin und YouTuberin.

Was die junge Frau kürzlich jedoch im "That's What She Said"-Podcast zugab, dürfte die Zuhörer durchaus überrascht haben.

Das Thema des Podcasts drehte sich um Rache - und Andrea erzählte, wie sie nach der Trennung von ihrem Freund beschlossen hatte, an dessen Auto zu pinkeln.

"Es war wirklich befriedigend, ich habe alles rausgelassen. Buchstäblich", sagte Andrea im Gespräch mit ihrer Schwester Alexandra Botez (28).

Das Ende der gemeinsamen Beziehung schmerzte Andrea offenbar sehr und machte sie so wütend, dass sie sich dazu gezwungen sah, zu diesem drastischen Schritt zu greifen.

Ihre Schwester Alexandra scherzte indes: "Das ist der Grund, warum ich Andrea nicht verärgern will. Ich will nicht, dass sie auf meine Sachen pinkelt."