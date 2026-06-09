Nach Liebes-Aus: Thomas Müller krempelt sein Leben komplett um
München - Kurz vor WM-Start gaben Thomas und Lisa Müller (beide 36) ihre Trennung bekannt. Am Montag nahm der Ex-Bayern-Star an einem Markenlaunch-Event teil. Dort gewährte er seltene Einblicke in sein Privatleben und überraschte mit einem ungewöhnlichen Gesundheitsritual.
Bei der WM wird Müller als Experte vor der Kamera stehen. Für diese wichtige Rolle wolle sich der 36-Jährige in Topform präsentieren, so die "AZ".
Für ihn gehöre dazu vor allem ein bewussterer Lebensstil: "Ich bin sehr dahinter, mein Leben so zu gestalten, dass ich meinem Körper das gebe, was er verlangt." Besonderen Wert lege er auf ausreichend Schlaf: "Ich lasse Dinge weg, die den Schlaf verhindern."
Dazu zähle unter anderem ein Gläschen Alkohol zum Abendessen. "Da wacht man am Ende schon anders auf." Zudem habe er seine Ernährung in den vergangenen Monaten umgestellt: "Ich esse viele Sachen, die müssen auch nicht immer schmecken."
Auch bei seiner Ernährung setzt Müller auf ungewöhnliche Gewohnheiten: Zum Frühstück stehen Walnüsse und dazu "ein paar Schlucke Olivenöl" auf dem Speiseplan - Geschmackssache!
Lewandowskis Buchweizengrütze brachte Müller zum Umdenken
Besonders krass: Am Tag nehme Thomas Müller "20 bis 25 Kapseln" Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Sein großes Vorbild in Sachen Ernährung: Robert Lewandowski! "Er hat sich damals schon sehr viel mit dem Thema beschäftigt", so der 36-Jährige. So probierte er einmal vor einem Spiel die Buchweizengrütze des Polen: "Ich habe zwar nicht mehr Tore geschossen, aber ich habe mich dann mehr damit beschäftigt, weil ich einen Unterschied gemerkt habe."
Doch nicht nur seine Alltagsroutinen veränderte Müller für die WM, auch an seiner Sprechgeschwindigkeit müsse er noch feilen. "Ich muss mich deutlich verändern, damit es für das Fernsehen passt", scherzte der 36-Jährige. "Meine Antworten sind noch viel zu lang, da wären wir schon 14-mal in der Werbung."
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa