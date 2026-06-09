Nach Liebes-Aus: Thomas Müller krempelt sein Leben komplett um

München - Kurz vor WM-Start gaben Thomas und Lisa Müller (beide 36) ihre Trennung bekannt. Am Montag nahm der Ex-Bayern-Star an einem Markenlaunch-Event teil. Dort gewährte er seltene Einblicke in sein Privatleben und überraschte mit einem ungewöhnlichen Gesundheitsritual.

Thomas Müller (36) setzt jetzt auf gesunde Ernährung. © Felix Hörhager/dpa

Bei der WM wird Müller als Experte vor der Kamera stehen. Für diese wichtige Rolle wolle sich der 36-Jährige in Topform präsentieren, so die "AZ".

Für ihn gehöre dazu vor allem ein bewussterer Lebensstil: "Ich bin sehr dahinter, mein Leben so zu gestalten, dass ich meinem Körper das gebe, was er verlangt." Besonderen Wert lege er auf ausreichend Schlaf: "Ich lasse Dinge weg, die den Schlaf verhindern."

Dazu zähle unter anderem ein Gläschen Alkohol zum Abendessen. "Da wacht man am Ende schon anders auf." Zudem habe er seine Ernährung in den vergangenen Monaten umgestellt: "Ich esse viele Sachen, die müssen auch nicht immer schmecken."

Auch bei seiner Ernährung setzt Müller auf ungewöhnliche Gewohnheiten: Zum Frühstück stehen Walnüsse und dazu "ein paar Schlucke Olivenöl" auf dem Speiseplan - Geschmackssache!