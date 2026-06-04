Liebes-Aus nach 17 Jahren! Thomas Müller und seine Lisa haben sich getrennt

München/Vancouver - Ehe-Aus nach 17 Jahren! Die sportliche Karriere lässt Thomas Müller (36) aktuell in Kanada und den USA ausklingen, seine Frau Lisa (36) ist allerdings nicht mit über den großen Teich gezogen . Was bei einigen Fans bereits vor Monaten für Verwunderung sorgte, war offenbar nur ein trauriger Vorbote. Inzwischen soll sich das einstige Traumpaar nämlich getrennt haben.

Thomas und Lisa Müller haben sich nach 17 Ehejahren offenbar getrennt. © Felix Hörhager/dpa

Das berichtet die "Bild". Demnach soll der gemeinsame Medienanwalt der beiden das Liebes-Aus in einer Mitteilung bestätigt haben.

"Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben. Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen", hieß es darin.

Lisa und Thomas Müller haben sich bereits 2009 im Alter von nur 19 Jahren das Jawort gegeben und galten anschließend in der sonst so schnelllebigen und skandalösen Münchner Schickeria des FC Bayern als absolutes Vorzeige-Traumpaar.

Während der Stürmer viele Titel mit dem deutschen Rekordmeister sammelte und sich 2014 zum Weltmeister kürte, schlug seine Gattin eine Karriere als erfolgreiche Dressurreiterin ein.